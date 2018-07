Les jardins suspendus : pas de Babylone, mais chez vous !

Quand on dit « plantes suspendues », on ne vous parle pas des vilaines plantes araignées des années 70 dans leur hamac en macramé, mais d’une nouvelle façon d’amener de la verdure dans la maison tout en légèreté et sans perdre de place : le Kokedama.

" Kokedama " signifie " sphère de mousse " en japonais et cette technique, qui consiste à enrouler une plante dans une boule de terre recouverte de mousse végétale sans autre conteneur, est devenue le chouchou des jardiniers et décorateurs d'intérieur en quête de simple, de léger, d'organique. Cette façon de planter s'est inspirée d’un style ancestral de bonsaï (le « Nearai ») où la terre est compactée pour ne plus avoir besoin de pot, et elle existe depuis les années 90 au Japon. Mais son côté épuré et organique convient parfaitement à notre style de vie contemporain et depuis quelques années les amateurs de Kokedama modernes sont de plus en plus nombreux en Europe et aux États-Unis, ainsi que sur Internet, et des utilisations de plus en plus créatives de ces petites boules fleurissent.

String Gardens

Le Hollandais Fedor Van der Valk ne connaissait pas le Kokedama lorsqu’il a commencé à jouer avec des plantes suspendues en cherchant à créer un décor pour un dessin animé qu’il réalisait il y a six ans, mais ces créations se rapprochent de cet art. Ses « String Gardens » (jardins à corde, ou jardins suspendus) sont aussi impressionnants qu’aériens, comme de magnifiques boules de sapin de Noël naturelles. Van der Valk a testé quasiment tous les types de plantes, passant d’orchidées aux fougères et aux plantes carnivores, jusqu'à un vrai marronnier grandeur nature: la seule plante qui lui résiste à présent, c’est le coquelicot: "J'adore les coquelicots et la première année, elles ont super bien marché, mais jamais depuis" explique-t' il.

Faire un Kokedama maison

Les Kokedama ne sont pas faciles à se procurer en Europe (Fedor Van der Valk a parfois quelques plantes à vendre, consultez son site Internet) mais par contre, il n’est pas du tout difficile de s’expérimenter à la fabrication de vos propres plantes suspendues. Vous trouverez quelques méthodes à tester sur notre tableau Pinterest Inspiration Déco mais les principes de base restent les mêmes : choisir une plante relativement robuste et pas trop chère au début, bien travailler la consistance de la boule de terre pour qu’elle garde sa forme et protège sa plante, et accepter qu'il faudra balayer après (il y aura forcément de la terre un peu partout) ! En ce qui concerne l'entretien, c'est relativement simple : il suffit de pulvériser sa plante d’eau régulièrement, et lorsqu’elle dessèche, de la tremper dans un seau d’eau pendant quelques minutes pour qu’elle s'humidifie bien. Ces instructions charmantes de l’illustratrice Elsa Dray-Farges vous l'explique plus en détail. Mais attention: l'art du " String Garden " reste un art éphémère : la plupart de ces créations fragiles - même celles de l'expert Fedor Van Der Valk - ne résistent pas plus d’une saison...

Emma Beddington