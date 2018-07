Les escaliers vont crescendo

On a trop longtemps perçu les escaliers comme une série de marches servant à monter ou à descendre. Laissons sa fonction première de côté pour se pencher sur la dimension esthétique et pratique de cet élément à haut pouvoir d'élévation de votre décoration d'intérieur.

Volée haute en couleur

Si on ne peut pas toujours se permettre de magnifiques réalisations modernes et design, revoyons quelque peu le potentiel de notre escalier en bois tout simple. Déjà la couleur ; un beau jaune vivifiant, vous donnera du tonus pour avaler ses marches sans fatigue. Les plus enhardis oseront la volée multicolore pour éveiller tous les sens, ou le dégradé de leur couleur favorite. Choisissez une peinture adaptée, résistante et non-glissante.

Montée spirituelle

Dans une configuration de maison classique, un escalier nous emmène dans l’espace destiné au repos et au bien-être. Alors pourquoi ne pas ponctuer votre montée de mots réconfortant inscrits sur la contremarche, soit la partie verticale ? "Relax, zen, détente, repos, quiétude" etc.

Espace rangé

Sous les pavés, la plage… et sous les escaliers, un espace de rangement souvent insoupçonné dont on peut profiter au maximum grâce à d’ingénieux systèmes. Si l'agencement de vos escaliers s'y adapte, pensez aux tiroirs latéraux pour y ranger des affaires qui doivent rester facilement accessibles, ou à la trappe sur le palier intermédiaire, pour y entreposer des textiles volumineux et saisonniers comme des couettes d’hiver par exemple.

Ariane van der Veen