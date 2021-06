Les chaises de jardin : Bistro, Luxembourg, Hari... que choisir ?

Ciel, c’est l’été ! Mais où vais-je m’asseoir ? Sur une chaise voyons. Mais pas n’importe laquelle. Stylée, élégante tout autant que légère et pratique. Nous en avons sélectionné trois.

On la voyait aussi sur les bords de Marne, dans les guinguettes. Depuis, plus de 150.000 chaises ont été fabriquées dans 24 couleurs.

Il flotte un air rétro sur cette assise typiquement parisienne. On la connaît bien depuis la fin du XIXe où elle faisait le bonheur des limonadiers. Les commerçants utilisaient cette chaise légère et facilement pliable pour s’éviter de payer une taxe de terrasse fixe.

Chez Fermob, on opte pour le fauteuil Luxembourg, pour se croire au jardin des Tuileries. Malin, il peut s’accessoiriser d’un repose-tête pour bouquiner en paix (ou pour faire la sieste). Et, bonus, il s’empile parfaitement pour un rangement facilité.

On retrouve dans la chaise Hari une inspiration des métiers à tisser. L’assise est délicatement reliée au dossier grâce à un système de tissage. Son assise en polypropylène lui confère légèreté et praticité, en plus de l’élégance. Par ailleurs, plusieurs coloris sont disponibles dans une gamme balayant l’argile, le terracota ou le lin.