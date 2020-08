Lego s'associe à IKEA pour proposer du rangement plus ludique

Pour encourager les enfants à mettre en ordre leurs briquettes et autres personnages Lego, quoi de mieux qu’une boîte qui allie rangement et création ? C’est ce que propose IKEA en partenariat avec Lego pour sa nouvelle gamme de solutions de rangement ludique.

La gamme Bygglek comprend différentes tailles de boîtes équipées de tenons LEGO sur le couvercle et sur une petite fenêtre avant, pour les personnaliser.

"Où les adultes voient souvent du désordre, les enfants voient un environnement stimulant et créatif, et BYGGLEK aidera à combler ce fossé entre ces deux points de vue […] ", a noté Andreas Fredriksson, designer d’IKEA, dans un communiqué.

Les boîtes blanches de la gamme Bygglek seront proposées en quatre formats et seront toutes adaptées aux briquettes Lego d’aujourd’hui et de demain. Les concepteurs de Bygglek ont travaillé avec des pédopsychologues pour considérer des solutions créatives et sympathiques de rangement pour plaire aux enfants.

A en croire une étude menée par LEGO (Play Well Study 2020), la plupart des parents reconnaissent l’importance de laisser ses enfants jouer, 85% des personnes sondées admettant que les jeux en désordre donnent un sentiment de liberté aux plus jeunes et développent leur créativité.

Cependant, un parent sur deux a du mal à supporter le désordre engendré par son enfant lorsqu’il joue et a même tendance à ranger de manière compulsive même lorsque ses enfants n’ont pas fini de jouer. Les boîtes Byygglek pourraient réconcilier petits et grands. Mais il faudra attendre le 1er octobre pour les acheter dans les boutiques IKEA d’Europe et d’Amérique du Nord.

On comptera 9,99€ pour un lot de trois petites boîtes et 14,99€ pour la plus grosse.