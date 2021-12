Vous êtes un peu en retard dans vos cadeaux de Noël et vous voulez malgré tout soutenir les producteurs artisanaux et locaux plutôt que de passer par la case géants de la consommation ? En général, un petit assortiment de beaux objets, ça fait toujours plaisir. Si en plus, ces derniers soutiennent les artisans, vous ferez plus d’un heureux. C’est en tout cas le concept que propose Feww : des box cadeaux composées d’objets de créateurs européens et le plus souvent français ou belges.