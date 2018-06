Fête des pères : 5 plantes à offrir pour ceux qui n'ont pas la main verte

1. Le croton

Ses origines et caractéristiques

La plante doit son nom au grec kroton qui signifie "tique". En effet, sa graine ressemble à ce petit animal. On trouve le croton en Indonésie, et dans d'autres pays chauds. Quant à son feuillage, il est persistant et très coloré.

Où le placer

Le croton peut être placé en plein soleil et peut être sorti en hiver

Comment l'entretenir

S'il ne faut jamais laisser la motte se déshydrater totalement, la plante préfèrera manquer d'eau, que des bains permanents. Pour ce qui est de la taille, elle est possible durant les mois les moins lumineux. Un peu de fertilisant une fois par mois sera apprécié.