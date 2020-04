Fais-le ! : une plante en papier pour décorer votre intérieur

Amandine n'a pas du tout la main verte. Pourtant elle a réussi à créer cette petite plante sympa. Et en plus d'être jolie elle ne vous demandera aucun entretien. Zoom sur un tuto tout en papier...

Et oui, aujourd'hui le papier s'invite au jardin. Vous n'avez pas beaucoup d'espace ou, pour vous, les plantes restent une grande énigme. Amandine vous propose un tuto assez bluffant pour réaliser une plante décorative juste en papier et fil de fer. On s'accroche et on empote !