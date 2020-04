Fais-le ! : un set de table assorti à votre intérieur

Le printemps est là et avec lui, des envies de déco toute fraîche. La corde est décidément une valeur sûre. En voici une qui va se transformer en un set de table assorti aux couleurs les plus douillettes de votre maison.

Nul besoin de dépenser des sommes folles pour décorer sa table. Direction les tiroirs, à la recherche d’un bout de corde naturelle ou colorée et d’un peu de fil. Avec seulement ces quelques matériaux, Amandine vous montre comment réaliser un set customisé et cohérent avec votre style. Une création originale et zéro déchets, que demander de plus ?