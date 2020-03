Fais-le ! : un pouf pour vos pauses lecture en confinement

Le confinement n’en finit plus et vous en avez marre de regarder vos séries, lire, travailler, méditer sur votre canapé ? Pourquoi ne pas vous créer une nouvelle assise et changer un petit peu vos habitudes. Vous relire toute la saga Harry Potter sur un joli pouf que vous avez fait vous-même, c’est la classe, quand même !

Voici un petit travail de couture pour réaliser un pouf récup et décoratif et même votre animal de compagnie l’aimera !