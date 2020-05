Fais-le ! : un plateau vaisselle au charme d’antan

Amandine vous propose un tuto simplissime aujourd’hui pour égayer vos apéros vu que le beau temps est là, que le soleil se couche de plus en plus tard et qu’on a bien envie d’aller boire un verre en terrasse. A défaut, recréons une chouette ambiance chez nous pour nous remonter le moral !

Cette première étape n’est pas obligatoire. Il s’agit de décorer vos assiettes, seulement si le cœur vous en dit. Vous aurez besoin de marqueur ou de peinture à porcelaine. Décorez vos assiettes comme bon vous semble, laissez sécher 24 heures et fixer le tout au four à 150° durant une vingtaine de minutes.

É tape 3 : collage

Utilisez de la colle ultra-forte et enduisez les fond et dessus des verrines pour construire les étages. Le nombre d’étages et la forme du plateau dépendront du rendu que vous souhaitez avoir. Amandine avait deux verrines et trois assiettes.