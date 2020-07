Fais-le ! : le tuto récup d’Amandine, comment transformer un plaid en store boho

Cette semaine, les tutos d’amandine se sont passés au bord de la fenêtre. Non pas à contempler le beau temps mais à transformer ses rideaux. Elle vous raconte tout ça :

J’ai enlevé les rideaux de ma fenêtre parce qu’ils ne me plaisaient plus et, finalement, elle est restée nue pendant des mois. Par manque d’argent, par impossibilité de faire un choix, j’ai continué à regarder par la fenêtre sans pouvoir l’occulter. Aujourd’hui, j’ai décidé de retrousser mes manches et de régler le problème une fois pour toutes. Un tour au magasin où j’ai pu trouver l’inspiration dont j’avais besoin pour me faire des stores personnalisés, pratiques et écolos puisque j’utilise des matières que j’ai déjà chez moi (et que vous avez sûrement aussi). Et puis le petit plus : récupérer les éléments des rideaux pour créer de la déco à mettre sur l’appui de fenêtre !

1. Un vase déco avec les anneaux des vieux rideaux J’ai enlevé les vieux rideaux mais, comme on ne jette rien, j’ai récupéré les anneaux en bois. Grâce à un peu de peinture, de la colle et du fil, je les empile un par un avant d’y insérer les fleurs que j’ai cueillies au jardin. Résultat : un vase original et tendance !



2. Une jetée de lit transformée en store Une jetée de lit blanche, c’est délicat. Alors j’ai préféré la mettre en hauteur, à l’abri des griffes et des poils de Maurice et Edgar. "Créer un store c’est compliqué" ? NON ! Je suis fainéante, alors j’ai trouvé des petites astuces pour concevoir ce store plus rapidement.

Première étape : découpe Dans mon tissu de récup, j’ai découpé un carré adapté à la taille de ma fenêtre. J’ai compté quelques centimètres en plus pour faire des ourlets de propreté.

Deuxième étape : construction, on travaille sur l’envers A 10 ou 15 cm des extrémités gauche et droite, je couds 2 rangées d’anneaux. Je vais y insérer les rondins de bois ou des petites lattes. Comme ces lattes risquent de bouger, je les noue avec du fil sur tout le long. Si elles ne rentrent pas dans les anneaux, pas de soucis, il faut juste les nouer sur toute la longueur. Le mieux est de créer des nœuds boucles dans lesquels tu pourras insérer mais aussi retirer les lattes (pour que ce soit plus facile au lavage). Tu peux aussi remplacer ces nœuds par d’autres anneaux.

Troisième étape : l’accroche J’ai accroché le haut du tissu à une latte en bois grâce à une agrafeuse. Mais ce n’était pas l’idée du siècle car impossible à nettoyer quand il est monté comme ça. Pour moi, il est trop tard mais pas pour toi ! Ce que tu dois faire : prendre du velcro de la même longueur que la latte. Séparer la face A et la face B. Coller et même agrafer la première face (A) à la latte en bois. Ensuite, coudre la partie B au dos du tissu. Ainsi tu pourras le scratcher et déscratcher autant de fois que tu veux pour le laver. Dans le morceau de bois, j’ai ajouté 2 crochets. Tous deux alignés avec les rangées d’anneaux… Tu peux t’aider du dessin ou de la vidéo pour comprendre.