"Fais-le !": le nouveau concept DIY pour créer soi-même ses cadeaux pour les fêtes

Et comme on est un tous un peu en retard, ça commencera ce jeudi 5. Il faut justement commencer à préparer ses cadeaux, les emballer, penser à la décoration de sa table des fêtes, avoir le plus beau pull de noël (surtout le 21 décembre), préparer les animations pour la soirée de noël, se démarquer par sa tenue de fête.

Redonner une nouvelle vie à ce que l’on a chez soi, c’est la mission que la RTBF m’a donnée. Je suis Amandine Katz, votre nouvelle ambassadrice Do It Yourself ! Pendant tout le mois de décembre, je vous propose un calendrier de l’avent avec chaque jour, une idée de création.

Qui suis-je ?

J'ai une caravane avec laquelle je compte bien aller à la rencontre des créateurs - © RTBF - MARTIN GODFROID

Je suis Amandine, 29 ans et originaire de Villers-la-Ville. Je suis créatrice d’histoire graphique (en gros, graphiste). Mais ce que j’aime surtout, c’est tester de nouvelles choses, récupérer et détourner les objets. Depuis deux ans, ma spécialité, c’est la broderie. Mais avec ce nouveau projet, je vais vous proposer plein d’autres choses comme faire tes bijoux toi-même, s’améliorer en astuces zéro déchets, customiser des vêtements, inventer, se planter parfois et surtout tester tout ce que je vois sur internet et donner plein de conseils à la nouvelle communauté que je compte créer.

J’aime créer de jolies choses et je me montre telle que je suis : imparfaite (et donc authentique). Avec Maurice, mon chat qui veut toujours participer à mes bricolages, je compte bien vous donner l’envie de créer des trucs de vos propres mains. Et puis si vous n’avez pas le temps, vous pouvez toujours l’enregistrer pour plus tard (comme les tutos cuisine…). Et je vous propose même de vous offrir certaines de mes créations, si vous êtes vraiment à la bourre (ou si vous les aimez vraiment).