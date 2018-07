Du noir dans la salle de bain

Ces équipements représentent un investissement, certes. Mais il en vaut vraiment la peine tant les matériaux synthétiques (résines, bétons cirés etc.) se sont améliorés tout en devenant plus accessibles. Leur rendu mat ajoute à l’originalité du noir. C’est une vraie bonne idée de perdre le réflexe systématique du blanc émaillé lorsque l’on pense à équiper sa salle de bain.

Les murs s'habillent de noir

Un mur noir mat sera moins soutenu qu'avce une finition brillante - © Inserto Quadrato

Si vous ne souhaitez pas tout chambouler dans votre pièce d’eau, peignez juste un pan de mur. Habituellement les finitions mates se prêtent moins bien aux pièces humides car elles sont plus perméables. Voilà pourquoi on trouve plus facilement des peintures satinées ou brillantes. Ici encore, grâce aux récentes innovations, les peintures spéciales salle de bain à finition mate et lessivables sont maintenant plus répandues et efficaces. Il existe également des compositions étudiées pour recouvrir le carrelage ; un coup de neuf sans tout devoir recarreler, c’est un vrai bon plan.