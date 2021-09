Déco : le style Morris ou l'extension du domaine du jardinet

Premier à imposer l'imprimé fleuri, le style William Morris, avec ses arabesques et ses motifs champêtres, est le must have de la rentrée.

Du feuillage, des pétales, des teintes douces qui amènent à la rêverie et la poésie. Bref, une respiration végétale pour reprendre son souffle avec une nouvelle année.

Plus tout à fait l'été, pas tout à fait l'automne. Un temps à se jeter sur le style Morris. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce William (Morris) et pourtant, c'est lui qui a largement insufflé l'esprit fleuri et poétique du cottagecore. Si, si souvenez-vous de l'engouement pour la vaisselle de mémé et les papiers peints à motifs floraux, comme dans un roman de Jane Austen. Et bien ce créateur de génie a fondé en 1861 une maison de design baptisée Morris, Marshall, Faulkner & Co., puis plus tard Morris & Co. (qui n'a rien à voir avec le cigarettier) qui a édité en masse des motifs plus beaux que nature pour s'imposer comme pionniers des Arts Décoratifs.