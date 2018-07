Déco : des petits modules en béton pour un mur végétal

DIY - petits modules en béton pour un mur végétal - © © Tous droits réservés - apieceofrainbow.com



Tout d'abord, téléchargez le gabarit (en format pdf ici) et imprimez-le. Reproduisez votre gabarit sur le papier cartonné.

Utilisez votre cutter pour découper les formes (attention à bien faire deux gabarits pour chaque module : un petit interne et un externe légèrement plus grand). Puis plier vos gabarits selon les bandes et fixez-les avec votre ruban adhésif. Ajoutez ensuite de petits triangles de cartons sur le fond intérieur du moule, ceux-ci fonctionneront à la fois comme des trous d'évacuation et comme des ouvertures permettant de fixer le tout au mur.