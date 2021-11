De quel logement rêve la génération Z ?

La génération Z souhaite vivre dans des logements plus grands et surtout avec un extérieur, selon une récente étude. La crise du Covid-19 n’est pas étrangère au changement de rêves des plus jeunes en termes de logement.

Dans quoi la jeune génération rêve d’habiter ? Selon une étude menée par Bouygues Construction et Jam, une agence de marketing, les jeunes souhaitent, idéalement, un logement plus grand. Si plus de la moitié des répondants émet le désir d’habiter des surfaces plus grandes, l’envie d’un extérieur se fait plus fort.

47% des 15-25 ans interrogés souhaitent un jardin ou balcon. Un changement qui s’est opéré à la suite de la crise du Covid-19.

A budget équivalent, 70% de la Gen Z opteraient pour un logement moins grand mais avec un extérieur.

Rosalie, 21 ans, décrit son logement de rêve : "Un appartement lumineux et assez spacieux avec des grandes fenêtres, […] une petite cour (ou grand balcon) avec des jardinières".

L’extérieur revient énormément dans la bouche des jeunes. Près de 31% visualisent un jardin dans leur logement de rêve. Le deuxième critère derrière la cuisine ouverte (33%).

Tendance plus générale, la surface demeure un critère primordial dans le choix d’appartement ou de maison de la génération Z. Pour 28% des personnes interrogées, la surface est le deuxième critère de choix d’un appartement, derrière sa localisation.