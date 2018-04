Comment désencombrer votre intérieur

La salle de bain : l'endroit où on lave son corps, mais aussi son esprit, doit être apaisant et désencombré de la panoplie de bouteilles et de flacons qu'on laisse souvent traîner. Pensez donc à ranger tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire et accordez les couleurs de vos accessoires et serviettes, en privilégiant le blanc.