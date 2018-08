Comment créer un style urban jungle chez soi ?

Que diriez-vous d'avoir l'impression d'être entouré(e) d'animaux sauvages et d'arbres tropicaux dans votre salon ou votre chambre ? La déco urban jungle (jungle urbaine) est assurément la nouvelle tendance en ce moment pour les intérieurs.

Elle apporte fraîcheur, détente, dépaysement et sentiment d'évasion, tout en restant tranquillement chez soi.

1. Pour ce faire, on misera tout d'abord sur les plantes vertes, à disposer en divers endroits de la maison pour lui conférer une ambiance nature. Bien entendu, il ne faudra pas en négliger l'entretien.

2. On privilégiera également les éléments de décoration à motifs tropicaux : feuilles de palmiers, bambous, animaux sauvages et autres graphismes évoquant la jungle, ornant tapisseries, vases, tableaux, coussins, oreillers et housses.

3. Côté couleurs, on se concentrera essentiellement sur le blanc, le vert sous toutes ses nuances et un peu de noir pour le contraste.

4. Des meubles et accessoires en matières naturelles telles que l'osier, la paille et le rotin, associés à des teintes pastel pour leur douceur, se marieront parfaitement à l'ensemble et en renforceront le côté jungle.