COCOON 2021 : le Salon Maison et Déco ouvre du 19 au 22 novembre à Brussels Expo !

Creativity Platform by Spot : cette année, COCOON s’associe à Spot et propose plusieurs workshops durant lesquels les visiteurs pourront mettre la main à la pâte pour créer des objets de déco sur mesure en macramé, des compositions florales, des décors muraux ou de table ou encore leur propre savon fleuri. La Creativity Platform se trouve dans le Palais 2 et un enregistrement aux workshops est obligatoire sur le site de Spot. La participation à ces workshops est payante et limitée dans le nombre d’inscriptions.