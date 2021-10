Chambre d'enfants : 5 conseils de la styliste d’intérieur Joni Vandewalle pour (ré)aménager cet espace

Plus

Avec les changements de saison, il vient souvent l'envie de changer. Si le printemps est propice au tri et au nettoyage pour vider son espace et son esprit, l'automne est plus cocooning et aménagement cosy de nos intérieures. Il est peut-être temps de changer, d'aménager ou de créer une chambre d'enfants, on vous propose les conseils d'une journaliste déco et styliste d'intérieur Joni Vandewalle pour aménager une chambre d'enfant de manière amusante, originale et sûre. Elle propose ces idées en collaboration avec Niko qui lance une nouvelle gamme d'interrupteurs pour enfants à l’effigie des héros de Studio 100.

1. Donnez à vos enfants l'espace nécessaire pour rêver et laisser libre cours à leur imagination

5 images © GettyImages

Au paradis des enfants, la mesure n’a pas sa place. Même si vous êtes fan des intérieurs minimalistes, un chaos convivial - et bien ordonné - rehaussé de détails ludiques y a pleinement sa place. Profitez de cet espace pour laisser libre cours à votre propre imagination et apportez-y une touche ludique qui ravira vos enfants et leur permettra de véritablement se l’approprier. On peut y ranger le bordel dans une bibliothèque remplie de beaux livres d’images, indispensable dans toute chambre d’enfant digne de ce nom. Des joyeux accessoires tels qu’une guirlande de drapeaux, de chouettes posters ou dessins, une belle veilleuse et de jolis draps apporteront également de la personnalité et de la chaleur.

2. Faites participer vos enfants à l’aménagement de leur chambre

5 images © Getty Images

Il est souvent plus facile de meubler la chambre d'un bébé que celle d’enfants en bas âge, en âge scolaire ou plus âgés. Un bébé n’a pas encore de conscience propre et dort presque partout. Mais lorsque les enfants peuvent exprimer clairement leurs préférences, il est important de les écouter afin qu'ils puissent aménager leur petit nid douillet à leur image. Besoin d’une nouvelle garde-robe, d'un nouveau bureau ou d'un nouveau lit ? Faites participer vos enfants tout en évitant de leur donner carte blanche (qui sait avec quoi vous allez vous retrouver). Vous pouvez les orienter dans la bonne direction en vous rendant exclusivement dans des magasins dont l’assortiment vous parle, ou vous pouvez les laisser choisir parmi une sélection d’articles que vous avez préalablement sélectionnés.

3. Créez une chambre qui peut évoluer avec votre enfant

5 images © Getty Images

Créez une magnifique chambre qui peut évoluer avec votre enfant. À mesure que votre enfant grandit, il lui faudra de nouvelles affaires, plus grandes. Vous pouvez vous y préparer en opérant des choix judicieux dès le départ. Certains lits évolutifs peuvent être utilisés dès leur naissance, et jusqu'à ce qu’ils atteignent l’âge de huit ans environ. Voici quelques idées pour faire évoluer la chambre sans devoir tout changer : En plaçant un matelas ou un panier à langer sur un dressoir, vous n'avez pas besoin de table à langer. Votre enfant ne porte plus de couches ? Dans ce cas, ce dressoir aura encore toute son utilité et libérera de la place pour y mettre autre chose.

Vous pouvez donner un lit d’enfant devenu trop petit à des amis ou de la famille, mais vous pouvez tout aussi bien continuer à l'utiliser en ôtant l’un de ses côtés et en y entassant des coussins pour en faire un canapé original dans la chambre.

4. Voyez les choses en couleur

5 images © Getty Images

D'instinct, les enfants sont attirés par la couleur. Et généralement, il ne s’agit pas de celles que préfèrent les parents... Cependant, vous pouvez aisément faire un compromis et être à l’écoute des préférences de vos enfants en matière de couleur, en veillant toutefois à opter pour les nuances plus douces ou pastel. Il est également important de garder à l'esprit que les couleurs influencent votre humeur et que toutes les couleurs ne conviennent dès lors pas à une chambre à coucher. Les couleurs qui conviendront le mieux sont le bleu et le vert, pour leur effet relaxant d'une part, et parce qu’elles favorisent une bonne nuit de sommeil.

5. Mariez le neuf et l'ancien