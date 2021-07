Bricolage et déco : top 5 des chaînes Youtube pour vous inspirer

Alors, ça bricole ? Il faut croire que oui. Car depuis janvier 2021, les vidéos liées à la rénovation de la maison ont explosé les compteurs. Il faut dire que les confinements successifs ont été largement favorables au développement de ce hobby, voire même de vocations ("Mais si chéri·e, je t’assure que je peux refaire le carrelage"). Et la période estivale devrait conforter cette tendance et ces vocations (peut-être moins côté carrelage). Mais qui suivre ?

Le monde s’est passionné cette année pour la rénovation de sa maison. Et pour trouver de bons conseils ou des tutos, un réflexe : Youtube. Quelles sont les chaînes qui cartonnent le plus ?

La chaîne Laurent Jacquet Video Show mélange vlogs et vidéos pratiques de rénovation. Et attention, talent. Car cet artisan a cartonné avec sa vidéo… de bande de joints. Non, ce n’est pas donné à tout le monde de faire un million de vues sur le sujet.

>> La chaîne LJVS