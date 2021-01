Adoptez le Kintsugi, l’art qui répare et sublime vos décos préférées

Le site Esprit Kintsugi nous partage la légende de cette technique née sous Ashikaga Yoshimasa, le général en chef des armées au Japon dans les années 1400. Un jour, il a malencontreusement brisé son bol préféré de la cérémonie du Thé. Pour pouvoir l’utiliser à nouveau “il l’envoya donc en Chine, d’où il provenait, pour le faire réparer. Cependant, il fut extrêmement déçu du résultat : après de longs mois, le bol revint muni de vilaines agrafes métalliques qui, non seulement, le défiguraient, mais, en plus, ne le rendaient absolument pas étanche”. Le Shogun a donc donné la mission à ses artisans japonais de trouver une autre solution.

Cet art n’est pas seulement de l’ordre de la décoration. Certains utilisent même le Kintsugi comme courant de pensée. La guérison et la résilience trouvent leur sens dans cette philosophie qui consiste à soigner et rendre les faiblesses plus belles et plus fortes qu’avant.

