Au dessus d'un canapé

À quelle hauteur accrocher vos cadres ? - © iStock

La clef pour accrocher vos cadres, c'est de les suspendre à la hauteur des yeux. Ainsi, au dessus d'un canapé, on préférera les disposer à 20-25 cm du dossier. Cela dépend bien entendu de la grandeur du cadre. Faites des tests, prenez du recul et observez : si cela vous semble harmonieux un peu plus haut, ou un peu plus bas, faites-vous confiance.