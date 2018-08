7 conseils pour bien (re)peindre un mur

Que ce soit pour rafraîchir votre intérieur ou pour lui donner un nouveau look, repeindre un mur ne s'improvise pas. pour que le résultat soit concluant et que la peinture ne s'écaille pas, voici quelques règles de base et conseils à appliquer.

Voici ce qu'il faut savoir si vous voulez effectuer des travaux de peinture chez vous.

1. Il ne faut surtout pas improviser. Pensez, avant de commencer, à l'aspect que vous voulez obtenir, ainsi que la finition et les couleurs. Les techniques utilisées ainsi que les produits dépendent de ces choix.

2. Pensez à préparer votre mur de façon à avoir une surface bien lisse et propre. Décollez le papier peint s'il y en a et poncez le mur, surtout si l'ancienne couche est une laque ou de la peinture au plomb, rebouchez les trous avec du plâtre, utilisez du papier de verre sur les endroits fissurés.

3. Appliquez un enduit, en plusieurs couches si nécessaire, sur les endroits abîmés ou sur tout le mur, jusqu'à obtenir un mur lisse. en effet, il se peut que votre mur s'effrite ou soit en salpêtre. Pour pouvoir peindre dessus et fixer les matériaux, il existe des produits dans le magasins de bricolage.

4. Poncez avec une feuille de verre fine ; soit uniquement les zones imparfaites, soit tout le mur.

5. Choisissez le bon type de peinture. L'acrylique est moins polluante, plus économique, plus facile d'utilisation et lavable à l'eau, mais ne s'applique pas sur les surfaces humides. La glycérophtalique a une meilleure couverture et s'applique facilement dans une salle de bain par exemple.

6. Munissez-vous des bons outils : rouleaux de différentes tailles et adaptés au type de peinture utilisée, pinceaux pour les bords, diluant, gants pour protéger vos mains, tape pour masquer les parties qui ne doivent pas être mises en couleur, combinaison pour protéger vos vêtements.

7. Choisissez bien vos couleurs : si vous voulez jouer la sécurité, optez pour un blanc cassé ou un gris-beige qui apporte autant de lumière que le blanc tout en ajoutant une touche chaleureuse.