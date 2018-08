5 règles à suivre pour aménager son salon

Le salon est au coeur de la maison, c'est la pièce qui a plusieurs fonctions et qu'il faut aménager et décorer avec attention. Voici 5 conseils pour ne pas vous tromper en disposant le canapé ou en choisissant le sol de votre salon.

1. L'emplacement du canapé

Il s'agit de la pièce maîtresse dans un salon. Il convient donc de bien le placer pour ensuite disposer le reste des meubles. La place du canapé peut être choisie en fonction de la lumière dans la pièce. Commencez donc par fixer un objet ou une vue sur lesquels vous souhaitez porter l'attention. Le canapé peut aussi être placé contre un mur pour gagner de la place ou en tant que séparation entre des espaces distincts dans la même pièce.



2. La disposition des meubles

Elle doit se faire selon vos habitudes de vie au quotidien, en fonction du nombre de personnes, des activités prédominantes et des moments de la journée où il y a le plus de monde dans la pièce. Par exemple, vous pouvez prévoir un espace au sol pour le jeu des enfants, une table près de la cuisine pour manger ou un meuble pour ranger la vaisselle. Et pour plus de convivialité, placez deux canapés ou des fauteuils pour créer une ambiance favorable aux rencontres.



3. La lumière

Placez votre canapé près d'une source de lumière naturelle et optez pour des couleurs claires qui réfléchissent la luminosité. De même, multipliez les sources de lumière pour pouvoir lire, travailler, manger ou simplement discuter.



4. Le sol

Il doit surtout être pratique et facile d'entretien, en plus de s'adapter aux particularités des habitants de la maison (famille nombreuse, enfants, animaux de compagnie...).



5. L'ambiance

Essayez de créer un lieu cosy et agréable à vivre en choisissant les couleurs et les matières qui vous correspondent. N'hésitez pas à personnaliser votre salon en habillant les murs ou en multipliant les coussins sur les canapés pour une ambiance cocooning.