5 idées pour une chambre d'enfant évolutive

En grandissant, les enfants se lassent vite de leur chambre – trop rose, trop bébé, trop nul quoi. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'ils sont plusieurs à en partager une ! Mais comment faire évoluer une chambre d’enfant sans que cela coûte une fortune?

1. Avec des auto-collants

Les « Decals », ce sont ces grosses images auto-collantes que l’on peut coller partout, déplacer, replacer, enlever, sans que cela abîme les murs. Il en existe des milliers de tous les formats et de tous les styles, et la plupart sont assez abordables : c’est donc une excellente façon de laisser votre enfant participer à la décoration de sa chambre sans stress. Nous en avons répertoriés quelques favoris sur notre tableau Pinterest Inspiration Déco.

2. Avec de la peinture aimantée

La peinture aimantée vous permet de changer de déco au gré des envies de vos enfants, soit avec des aimants décoratifs (comme des lettres classiques, ou bien quelque chose de plus rigolo, comme ces dinosaures) soit en utilisant des aimants pour faire tenir posters, photos, images de magazines. La peinture aimantée est facile à trouver en magasins de bricolage ou sur les sites déco sur Internet, et simple (mais un peu fastidieux) à appliquer : il faut bien préparer sa surface et comptez au moins 2 ou 3 couches pour que les aimants tiennent. La peinture aimantée n’existe qu’en gris, mais on peut très bien peindre par-dessus avec la couleur de son choix.

3. En créant des « expositions temporaires »

C’est un peu le même principe que la peinture aimantée, sauf que là, on fait suspendre un ou plusieurs fils de fer fins entre deux murs de la chambre de votre enfant, qui devient commissaire de sa propre exposition ! Peintures, bricolages, photos, guirlandes.. tout ce qui peut tenir avec une pince (il en existe d'ailleurs de très jolies) est bon à accrocher. Vous pourriez aussi tendre une corde à linge à-travers la chambre pour faire le même effet.

4. Avec de la peinture " ardoise "

On n’est jamais trop grand pour succomber à la tentation de gribouiller sur un tableau noir : dessiner, faire des listes, laisser des messages, rêver... La peinture tableau existe en plusieurs couleurs hormis le noir classique, donc on peut très bien peindre un mur entier ou une plus petite surface. Les bricoleurs et les courageux peuvent même faire de la peinture ardoise eux-même, en suivant ces instructions.

5. Avec du papier peint à colorier soi-même

Bon, là on l’avoue, on ne peut pas vraiment en changer tous les jours, mais on n’a pas pu résister à ce papier peint rigolo de John Burgerman à motif monstres qu’on peut colorier soi-même. Gribouiller sur les murs sans se faire gronder, c’est le rêve à tout âge….