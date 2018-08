5 idées pour apporter de la couleur à votre maison

Envie de donner du style et de la personnalité à votre intérieur ? Rien de tel que de poser une touche de couleur sur un mur ou sur un objet du salon. Voici cinq astuces pour offrir un coup de peps à votre maison et mettre de la couleur dans votre quotidien.

2. Peindre le sol de la pièce Une peinture lumineuse au sol donne du dynamisme à toute la pièce et offre une ambiance unique. Certaines combinaisons de couleurs permettent aussi d'obtenir un effet en trompe-l’œil. C'est très tendance et contemporain.

4. Relooker certains meubles

Il est également possible d'apporter de la couleur dans une pièce en repeignant simplement un ou deux meubles selon votre envie. Style moderne, frais et vif ou look vintage et ancien, laissez place à votre imagination.