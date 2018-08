4 idées pour se créer un coin lecture

Un coin lecture n'est pas simplement composé d'étagères pour poser les livres. Il doit être cosy, original et aider à la détente. Il est possible de prévoir des assises confortables pour lire, des coussins, des plaids, des objets déco... Les choix sont multiples et variés. Voici 4 idées pour aménager le coin lecture qui vous ressemble.

1. Un coin calme : disposez vos livres dans une bibliothèque blanche agrémentée d'objets déco et de photos. Placez des cagettes en bois à même le sol, sous la bibliothèque pour ranger des objets personnels, et un banc en rotin pour bouquiner.



2. Un coin vert : quoi de mieux que de bouquiner dans un espace verdoyant ? Des étagères pleines de livres et d'objets personnels, un canapé décoré de plaids et de coussins colorés, ainsi que de nombreuses plantes vertes ! L'espace idéal pour lire et s'évader.



3. Une bibliothèque niche : idéale pour les petits espaces, elle peut se placer dans une alcôve d'un petit appartement. Prévoyez, à côté de la bibliothèque, un fauteuil capitonné avec son repose-pied pour une ambiance design, minimaliste et épurée.



4. Une banquette-bibliothèque : il fallait y penser ! Vous pouvez, en effet, combiner les deux : la banquette agrémentée d'un matelas moelleux propice à la relaxation sert de support à la bibliothèque. A placer sous une fenêtre pour avoir un endroit idéal pour la lecture tout en profitant de la lumière.