2 astuces pour avoir des parois de douche bien propres

Calcaire, crasse, humidité, les dépôts s'accumulent sur les parois de la baignoire et de la douche, pour un aspect pas très reluisant. Pour nettoyer efficacement les pare-baignoires et les pare-douches, voici deux astuces simples à base d'ingrédients naturels et économiques !

Astuce 1 : le vinaigre blanc. Vaporisez du vinaigre blanc sur les parois de votre douche, laissez agir pendant 15 minutes, puis frottez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Rincez à l'eau froide et essuyez avec un torchon sec, ou alors laissez simplement sécher à l'air libre.

Astuce 2 : le bicarbonate de soude. Mélangez du bicarbonate de soude avec quelques gouttes d'eau de manière à obtenir une pâte homogène. À l'aide d'une brosse douce, frottez les parois de la douche ou du bain avec cette pâte. Laissez agir pendant 15 minutes, puis rincez à l'eau froide et essuyez ou laissez sécher à l'air libre.