15 plantes dépolluantes faciles à entretenir

Saviez-vous que l’air qui circule dans nos intérieurs est 5 à 10 fois plus encrassé que celui de l’extérieur ? De nombreux polluants stagnent dans nos maisons. Les plantes dites dépolluantes peuvent nous aider à y remédier !

En 1989 déjà, la NASA rendait un rapport sur le rôle que jouent les plantes d’intérieur dans la réduction de la pollution de l’air. Les scientifiques avaient démontré la faculté de bio-épuration de certains végétaux, qui leur permet d’absorber les polluants que sont le formaldéhyde, le monoxyde de carbone, le toluène, le trichloréthylène ou le benzène. Les plantes, en plus de rendre nos intérieurs plus agréables visuellement, les rendent donc aussi plus sains. De nos jours, alors que nous passons la plupart de notre temps enfermés, il est d’autant plus judicieux de profiter de ces propriétés dépolluantes. Voici donc une sélection de 15 plantes utiles et increvables.