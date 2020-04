"Take a seat ! ", la vente consacrée aux plus belles assises du monde du design

L'assise , un élément qui concerne presque toutes les civilisations du globe et qui touche quasiment toutes les périodes , depuis la naissance des arts décoratifs ou encore du design. Purement pratique ou décoratif, ou encore symbole de pouvoir, la chaise, le fauteuil ou le tabouret représentent mille et une assises avec autant d'usages et de significations.

De l'Afrique à Tom Dixon

Parmi les pièces remarquables mises en vente par Sotheby's, un tabouret Luo issu du Kenya, estimé entre 4.000 et 6.000 euros, une chaise Senufo de la Côte d'Ivoire, estimée entre 10.000 et 15.000 euros. Seront aussi de la partie six fauteuils en bois peint polychrome et doré italiens, datant de 1750, estimés entre 40.000 et 60.000 euros, ou encore un fauteuil d'apparat ou marquise en bois sculpté et doré datant de la Restauration estimé entre 10.000 et 15.000 euros.

Du côté des créations contemporaines, il sera question d'une paire de la chaise "S" pensée par le célèbre designer britannique Tom Dixon ou encore de deux fauteuils signés par Pierre Jeanneret, partenaire de route de Le Corbusier, estimés entre 10.000 et 15.000 euros.

Enfin, les amateurs pourront aussi s'offrir une paire de chaises "Bambou" de 2016 signée par Claude Lalanne, estimée entre 60.000 et 80.000 euros.