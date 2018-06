Rencontre avec Max de Max et Jane, un designer franco-bruxellois

Leur histoire : de l'architecture au design

Changement de nom, Max et Jane c'est beaucoup plus direct! - © Chloé Rosier

Max, c'était un enfant qui adorait les maquettes. Devenu grand, il a fallu choisir des études et c'est tout naturellement qu'il s'est dirigé vers l'architecture (parce que les maquettes sont restées son dada). Les années avançant, il se retrouve de moins en moins dans ses études et, à la fin du cursus, décide de faire une année sabbatique pour se retrouver ou plutôt se trouver.

Une caisse à savon plus tard et la découverte de la soudure dans les mains, il choisi le design. Le brut, l'acier, le tourné, le contraste avec le bois, c'est son coup de patte. Il rencontre Jane qui participe aujourd'hui pleinement à la création et qui s'attelle à la soudure depuis peu.

Toujours sobre et élégant, des lignes droites et jamais de croquis. L'amour de Max pour les maquettes se fait ressentir dans sa manière de travailler : sur le vif. Une image en tête et des essais-erreurs pour chaque réalisation. Un dessin ne leur permettrait pas la liberté dont ils ont besoin et, de toute façon, ils changeraient ce qui était prévu!