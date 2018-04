Moooi présente son Musée des animaux disparus au Salon du meuble de Milan

La maison d'édition néerlandaise s'est invitée lors de la grand-messe de la décoration et du design pour un voyage dans le temps à travers une collection de meubles, tapis et papiers peints mettant en lumière différents animaux dont les espèces ont disparu.

Pour sa nouvelle collection "Museum of Extinct Animals", la maison d‘édition de Marcel Wanders est partie aux quatre coins du monde, en quête de dessins d'animaux disparus de la surface de la terre, en déterrant les archives les plus poussiéreuses des musées visités.

Inspiré par ces dessins d'animaux éteints, Moooi sort une toute nouvelle collection de tissus, de cuirs, de revêtements muraux mais aussi de tapis. Ainsi, on trouvera un fauteuil couvert du cuir "dwarf rhino tectonic" inspiré par le rhinocéros de Sumatra, l'un des plus petit rhinocéros du monde, que l'on retrouvera sur un tapis constellé d'écailles gris-bleu en tailles XL et aux reflets métalliques.

Dans ce zoo du passé, on découvrira aussi le tapis "Aristo Quagga", inspiré par ce cousin du zèbre qui avait la particularité d'être rayé seulement à l'avant du corps, ou "Dodo Pavone", décoré par un Dodo.

Les créations de Marcel Wanders sont exposées partout dans le monde, comme au MoMA à New York et au V&A Museum à Londres.