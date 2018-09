Les temps forts du Festival de Design de Londres

Le London Design Festival a investi la capitale britannique ce week-end pour neuf jours de festivités avec plus de 400 événements, expositions et installations au programme. En voici une sélection:

"MultiPly" - V&A

Dans la cour Sackler Courtyard du Musée Victoria and Albert Museum , une installation labyrinthique modulaire encourage les visiteurs à repenser la manière dont sont construites les villes et les maisons. Dans une structure en bois ouverte, les visiteurs se plongent dans l'architecture modulaire et comprennent son efficacité et son côté ludique.