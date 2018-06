Le Mémorial du 11 septembre accueillera un nouvel espace

Le "National September 11 Memorial & Museum" de New York a révélé les plans d'un site qui sera intégré à l'actuel Mémorial.

L'architecte Michael Arad et l'architecte paysagiste Peter Walker, à qui l'on doit déjà l'élaboration du Mémorial, se chargeront aussi de concevoir le Memorial Glade ("Clairière mémorielle"), un espace herbeux intégrant un chemin encadré par de gros rochers plats orientés vers le ciel. Ce chemin mènera au "Survivor Tree", cet arbre retrouvé dans les décombres du World Trade Center, symbole de résilience, qui est déjà un lieu incontournable du mémorial.

Les six éléments rocheux qui encadreront le sentier figurent une série de "portails" que les visiteurs traverseront, comme l'a expliqué Michael Arad. La surface rugueuse et érodée de ces rochers suggérera une "vigoureuse résistance".



Cet espace visera à rendre hommage aux personnes qui ont souffert des conséquences du 11 septembre, notamment les secouristes et à tous ceux qui ont participé à la remise sur pied de la ville.

On notera que l'ancien présentateur du "Daily Show", Jon Stewart, a orchestré une importante levée de fonds qui a rendu possible ce projet.



Le concept présenté cette semaine devrait encore évoluer et se développer dans les prochains mois. Une inscription devrait ainsi être intégrée au projet.