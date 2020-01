La poésie au service du design: six créations signées Nendo

Au programme, une installation baptisée "Ame Nochi Hana", qui signifie "fleurs de pluie", évoquant le cycle de la nature. Une présentation à la croisée des disciplines, allant du design à l'art en passant par l'architecture, et empreinte d'une poésie caractéristique au travail de Nendo .

Jamais le recyclage ne vous paraîtra plus beau. En plongeant dans les archives dans la séculaire Manufacture de Sèvres , Oki Sato a vu son attention attirée par les innombrables anses pour les tout aussi nombreux tasses et autres pots. De délicates anses qui trouvent une seconde vie en devenant les pétales de fleurs en porcelaine.

Pour Christofle , Oki Sato imprime toute une collection de l'orfèvre avec un motif inspiré du cerisier en fleur , plus connu sous le nom de sakura. Des fleurs dont les pétales sont liées les unes aux autres formant des constellations à pétales.

Rain Bottle (2014)

Pensé pour une exposition lors d'une édition passée de Maison & Objet, grand-messe de la décoration française, "Rain Bottle" sera présenté au Bon Marché. Cette œuvre devait répondre au thème du salon, "Words", et donc souligner les liens entre le langage et le design. Le studio d'Oki Sato a choisi de s'attarder sur le mot "pluie", qui en japonais, peut être évoqué à travers plus d'une dizaine de mots, en fonction des conditions ou de l'heure dans la journée.