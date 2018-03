L'artiste Ugo Nespolo signe une montre ultra-colorée pour les 35 ans de Swatch

Fondée en 1983, la marque de montres Swatch souffle cette année sa 35e bougie avec une collaboration artistique menée avec le peintre et sculpteur italien Ugo Nespolo.

Rendant hommage à plus de trois décennies de succès et de créativité, mais également de passion pour l'art contemporain, ce modèle haut en couleur est proposé en édition limitée et numérotée à 3.535 exemplaires.

Très nombreuses depuis 35 ans, les collaborations se suivent mais ne se ressemblent pas chez Swatch. Deux mois après avoir présenté le fruit de son partenariat avec la designer et architecte italienne Paola Navone, la marque suisse dévoile un modèle graphique, réalisé main dans la main avec l'artiste Ugo Nespolo. Une création destinée à célébrer le 35e anniversaire de Swatch.

Ce n'est pas la première fois que le peintre et sculpteur italien s'associe à la marque horlogère, puisqu'il a déjà imaginé deux pièces pour Swatch dans les années 90. Il s'agit cette fois d'un modèle anniversaire, qui s'articule essentiellement autour de la couleur et du nombre "35". Celui-ci s'impose sur le cadran de la montre, mais aussi sur le bracelet dans un esprit pop et graphique.

A l'occasion du lancement de cette montre "Art Special", Swatch invite le public à découvrir pas moins de trente-cinq œuvres de l'artiste italien dans le cadre de l'exposition "NUMBERS" présentée jusqu'au 1er mai 2018 à la Cité du Temps de Genève (Suisse).

L'histoire de Swatch a toujours été rythmée par les collaborations avec le monde de l'art, qui débutent dès 1984, soit une année seulement après la création de la marque. Depuis, plus de 200 montres d'artistes ont vu le jour sous la houlette de Swatch.