Ikea et Tom Dixon veulent faire pousser des légumes dans votre salon

A l'horizon 2021, Ikea et Tom Dixon donneront naissance à un projet qui permettra de cultiver plantes et légumes à la maison.

Le géant de l'ameublement suédois et la figure du design britannique, veulent faire de votre intérieur une véritable ferme. Calmez vos inquiétudes, pas question de raser votre chaumière pour y installer des serres à n'en plus finir, mais simplement de trouver des solutions pour planter des plantes et des légumes à la maison. Derrière cette idée, il y a la volonté de développer en ville, chez les particuliers, une agriculture et une consommation alimentaires durables.

"Pour IKEA, cette collaboration a pour objectif de remettre en question la manière dont la société envisage l'agriculture en général et de préciser qu'il est à la fois possible et gratifiant d'avoir un lieu pour cultiver ses propres plantes en ville. La nourriture est la clé de l'humanité et le design peut apporter de meilleures solutions. Parce qu'au bout du compte, il faut que les gens soient inspirés par la culture et la récole leurs propres produits comestibles au sein de leurs maisons et de leurs communautés", déclare James Futcher, chef de la création chez IKEA Range and Supply.

Si rien de précis n'a été annoncé pour l'instant, un visuel de la marque jaune et bleue présente deux enfilades de casiers ouverts. Ikea annonce que les premières idées du concept seront partagées en mai 2019 à l'occasion de l'exposition florale de Chelsea, le "Chelsea Flower Show" à Londres.

"Bien que nous ne soyons pas des concepteurs de jardins traditionnels, nous pensons pouvoir démontrer à tout le monde que nous pourrions faire une petite différence et diffuser non seulement de la beauté mais aussi l'importance de l'horticulture, à la fois par le savoir traditionnel et par les innovations les plus récentes", déclare Tom Dixon.

Suite à l'exposition de Chelsea, une série de produits sur la culture urbaine, sera disponible dans les magasins IKEA dans le monde en 2021.

Tom Dixon est un designer autodidacte, qui s'est fait connaître dans les années 1980 à travers son travail avec Cappellini, grande maison du design italien. En 1998, il est nommé responsable du design chez Habitat, et en 2002, crée Tom Dixon Studio. La marque est aujourd'hui présente dans près de 60 pays.