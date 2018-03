Faire son shopping bien-être chez Ikea?

C'est le nom un peu barbare (comme d'habitude chez Ikea) de cette nouvelle collection dédiée à la détente, la relaxation et au Yoga. Des tapis tout en douceur avec des tons pastels, un sac design qui vous permet de ne pas tenir votre tapis dans les bras et une sangle pour parfaire l'ensemble.

Du yoga mais pas que...

Ikea vise la slow life globalement! Dans une société où tout va toujours plus (trop?) vite et où le stress nous pousse vers le burn out, le géant Suédois a décidé de nous aider : mettez vous sur 'pause' un petit peu chaque jour et gagnez en sérénité !

Les deux designers (Andreas Fredriksson and Maja Ganszyniec) vous invite à vous recentrer sur les choses importantes au travers de matériaux naturels : bougies, pot en terracotta, banc extérieur en acier et en bois, lit, etc.

“Avec la collection HJÄRTELIG, nous voulons toucher tous vos sens. Namaste.” – Maja Ganszyniec

L'ensemble de la collection sera disponible en avril dans les magasins Ikea !