Et si vous décoriez votre salon avec les pièces d'un avion démantelé?

Leader européen du recyclage des pièces de gros porteurs en fin de vie, la société française Tarmac Aerosave a conclu un partenariat avec une entreprise de design pour développer une gamme d'objets décoratifs à partir de pièces démantelées.

Et si vous donniez du cachet à votre intérieur avec des morceaux de l'A380? Tarmac Aerosave n'évoque pas encore les types d'appareils concernés par son partenariat avec Aero-Design mais son programme consiste bel et bien à envisager hublots, ailes et autres pièces métalliques de gros porteurs comme la matière première de futurs objets d'intérieur, imaginés par cette société fondée par une artiste passionnée d'aviation, Agnès Patrice-Crépin. Celle-ci s'est déjà illustrée par le passé avec des bijoux et des trophées conçus à partir d'éléments appartenant à des avions.

Le groupe français, qui démantèle des appareils à Tarbes, Teruel et Toulouse, rappelle qu'un quart des avions en fin de vie dont il a la charge font partie d'un programme de recyclage, le reste étant remis en service, à la suite d'un changement de propriétaire notamment.

En octobre dernier, l'entreprise a commencé le désossage d'un A380 appartenant à la compagnie Singapore Airlines...