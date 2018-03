Design : Martinelli Luce fête les 50 ans de la lampe "Cobra"

La maison d'édition italienne Martinelli Luce célèbre la lampe "Cobra", icône du design conçue en 1968 par Elio Martinelli. Après avoir dévoilé un nouveau modèle en rouge, la maison d'édition convoque 23 designers pour lui donner une nouvelle allure.

Afin de fêter le demi siècle d'une des stars du design, la lampe "Cobra", dessinée en 1968 par Elio Martinelli, fondateur de Martinelli Luce, la maison d'édition a invité une vingtaine de designers à imaginer un nouvel habillage.

Dans les mains du designer Alessandro Mendini, elle s'habille de blanc et d'une faucille et d'un marteau. Quant au studio Adolini + Simonini Associati, il a pensé une peau de cobra revue à la sauce numérique. Chez Paolo Orlandini, la lampe "Cobra" prend l'allure d'une pierre craquelée de toutes parts. Karim Rashid fait le choix d'un rose vif et métallique. Les 23 modèles seront édités à 30 exemplaires seulement et exposés lors de la Design Week à Milan.

Cet anniversaire est aussi l'occasion de fêter la jeune création. Martinelli Luce organise ainsi un concours pour les designers de moins de 35 ans. Les créateurs de demain sont invités à penser une nouvelle image pour la lampe Cobra. Le gagnant verra son modèle édité. Les candidats ont jusqu'au 15 mai pour entrer en compétition.

Pour concevoir "Cobra" Elio Martinelli s'est naturellement inspiré de la nature. Reprenant la forme d'une sphère, le luminaire peut prendre une nouvelle silhouette, empruntée à celle du serpent en pivotant sa partie supérieure.

Elio Martinelli a fondé Martinelli Luce en 1950. La maison d'édition a édité les grands noms du luminaire du XXe siècle comme la "Pipistrello", la "Profitterolle", ou encore "Ruspa".