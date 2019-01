Design: la table du futur pensée par Zaha Hadid

Le bureau consacré au design de la regrettée architecte Zaha Hadid continue de faire vivre son œuvre. A l'occasion du salon de référence, Maison & Objet, qui se tiendra du 18 au 22 janvier au Centre des expositions à Paris Nord Villepinte, plusieurs pièces qui semblent venir d'un autre temps seront dévoilées.

Connue pour ses impressionnantes bâtisses aux courbes hallucinantes, la regrettée Zaha Hadid continue d'exister à travers son bureau d'architecture et de design, qui poursuit son œuvre. Celle-ci sera à l'ouvrage à l'occasion de la prochaine édition de Maison & Objet, salon de référence en matière de décoration et de design.

Pour cette édition, c'est l'art de la table qui sera à l'ordre du jour. Si il est question de bols, d'assiettes, et autres pièces très classiques, leur allure a de quoi attirer l’œil. Et pour cause, cette année, les visiteurs du stand de l'architecte décédée en mars 2016, découvriront des pièces tout droit venues du futur. A commencer par un splendide bol en cristal "Swirl" (tourbillon, torsade en anglais). Celui-ci présente des différences de niveau et est présenté comme la matérialisation d'un vortex liquéfié. De quoi faire de vos petits déjeuners des moments pas comme les autres.

A cette massive pièce, viennent s'ajouter de nouveaux plats dans la collection "Cell" (cellule). En marbre blanc et noir, leurs formes courbes laissent imaginer plusieurs imbrications les uns entre les autres. Seront aussi présentés une assiette et un plat, ainsi qu'un centre de table en acier inoxydable.

La gamme "Hew", jusqu'alors composée de verreries, se verra complétée par un plateau décrivant "une série de mouvements subtils".

Zaha Hadid est née en 1950 à Bagdad. C'est à l'âge de 29 ans qu'elle crée sa propre agence, après avoir travaillé avec l'architecte Rem Koolhaas.

Depuis sa mort en mars 2016, son agence poursuit son activité.

Récemment Zaha Hadid Architects a inauguré le Morpheus, un impressionnant hôtel de luxe de 40 étages à Macao.

Elle fut la première femme à recevoir le Prix Pritzker d'architecture, l'une des plus importantes récompenses de la profession.