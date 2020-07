Design : la "Paris Design Week" entend se maintenir en septembre

La "Paris Design Week" a décidé son maintien en septembre, malgré la crise sanitaire et alors que d'autres rendez-vous équivalents ont été annulés en Europe, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Un des rares événements design à être maintenu

C'est le seul événement d'une telle ampleur dans les domaines du design, de la décoration et de l'art de vivre à se tenir en Europe alors que les autres rendez-vous professionnels tels que les salons et foires dans les autres capitales européennes ont dû être reportés et annulés, souligne-t-on auprès de la "Paris Design Week".

Parmi les événements phares, le Mobilier national présentera, au premier étage de la Tour Eiffel, du 3 au 8 septembre, le travail d'une vingtaine de designers des 50 dernières années, de Roger Fatus à François-Xavier Lalanne en passant par Isabelle Serre, Éric Gizard ou Salomé de Fontainieu, conçu dans son atelier de recherche et de création depuis 1964. Ces œuvres, en métal fondu, martelé, ou en tube, seront en résonance avec la "Dame de fer".