Confinement : apprendre à construire une chaise, ça vous dit?

La Cité du Design de Saint-Etienne vient occuper vos enfants en quête de nouvelles activités manuelles à travers des ateliers à réaliser à la maison.

La Cité du Design de Saint-Etienne vous propose toutes les semaines un atelier à réaliser à la maison. Pour cette première semaine, l’exercice consiste à réaliser une chaise. Un exercice de style obligé pour les grands designers et les designers débutants. Pour ce faire, il suffira d’être équipé d’une imprimante et d’une plaque de carton, et de suivre les indications de ce premier tutoriel, qui permettra de construire une maquette à l’échelle 1/3.

Toujours pour éveiller vos enfants à la discipline qu’est le design. La Cité vous invite à jouer au Mémory des éditions "A Pas de Loups", composé d’assises pensées par les plus grands designers.