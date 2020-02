Cinq pièces repérées au Salon du meuble de Stockholm

C'est la corde que le duo fraternel français, formé par les frères Bouroullec , a choisi de mettre à l'honneur pour leur nouveau projet au sein de la maison d'édition finlandaise Artek . Visible au niveau de l'assise et des accoudoirs, cette corde, qui nous vient de l'univers marin, permet à la chaise de s'adapter à tous ceux qui l'utilisent et "invite à la créativité dans la posture, en encourageant le mouvement dynamique et les changements de position" précise la marque.

La lampe "Jobby the Cat" par Studio Job pour Seletti

Seletti présente encore une fois un luminaire pas comme les autres, prenant l'allure d'un chat aux yeux incandescents. Réaliste, le luminaire a été conçu de manière à reproduire un véritable chat, à l'échelle 1. "Jobby the Cat" s'inspire des romans d'Edgar Allan Poe et de sa nouvelle "Le Chat Noir". En plus de toute cette atmosphère obscure et énigmatique, notre chat factice est aussi autonome pendant 30 heures et peut se recharger via un câble USB.