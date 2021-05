Ces incroyables habitations 3D qui vont vous donner envie de tout plaquer

Des constructions folles imprimées en 3D ont vu le jour un peu partout sur la planète. Elles repoussent les limites de la construction et invitent à d'autres espaces de vie. Ces maisons aussi poétiques que futuristes sont aujourd'hui habitables . Elles donnent même envie de tout plaquer. Zoom sur 4 sites étonnants.

Si cette petite demeure au look d'enfer attire les touristes, le projet du cabinet d'architecture visait à inventer une solution d'habitat rapidement constructible en cas de catastrophe naturelle. Après utilisation, la plupart des matériaux de la cabine sont réutilisables . Ils peuvent être déchiquetés et utilisés à nouveau.

L'habitation champignon se compose de deux dômes d'argile réunis pour offrir une surface de 60 m² . Les murs ont été imprimés en argile et sont surmontés au sommet par une vitre, pour laisser entrer la lumière.

Le cabinet d'architecture Mario Cucinella Architects et le spécialiste de l'impression 3D WASP se sont alliés pour créer cette drôle de maison.

A Eindhoven, aux Pays-Bas, c'est une maison étrange qui a vu le jour.

Portée par Projet Milestone, cette habitation aux formes arrondies et irrégulières se compose d'un étage, d'un salon spacieux et de deux chambres. Elle repose sur un lit de verdure. Les factures environnementales et financières ont été réduites au minimu, en utilisant uniquement les matériaux nécessaires pour construire 94 m² en 120h chrono.

Le projet a été annoncé en juin 2018 et vient de trouver ses premiers locataires. 4 autres maisons devraient être construites pour constituer le premier quartier imprimé en 3D au monde.