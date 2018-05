Cannes 2018 : les plus belles parures de joaillerie repérées sur le tapis rouge

La traditionnelle montée des marches du Palais des Festivals ne peut être parfaite sans une robe couture, associée à une mise en beauté glamour et des accessoires et bijoux d'exception

Les maisons de haute joaillerie sont en première ligne pour sublimer le cou, les mains, les poignets, et les oreilles des plus belles femmes de la planète, grâce à des pièces spectaculaires. Retour sur les plus belles parures vues sur le tapis rouge de la Croisette pour la cérémonie d'ouverture du 71e Festival de Cannes.