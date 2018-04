Wedding day : des conseils et des tendances incontournables pour votre table d'honneur

La saison des mariages approche à grands pas ! L’annonce d’un mariage est souvent synonyme de joie et d’impatience mais la préparation peut se révéler très stressante voire devenir une source de conflit. Or, stress et créativité ne vont pas de pairs.

Pour cette raison, de plus en plus de personnes fiancées ont recours à une agence de décorations de table afin de se délester de ce travail qui risque de leur prendre un temps non-négligeable. Catherine Van Thielen, experte déco et conceptrice de la plateforme www.dineinstyle.be, donne ses conseils tendances à suivre pour réaliser une table d’honneur sur mesure.