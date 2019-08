Une déco tendance avec un mini budget

Et si vous aussi vous vous faisiez une petit déco super jolie et tendance comme on en voit sur Instagram à longueur de journée ? Pas besoin d’avoir des milliers d’euros pour s’offrir une déco sympa quand on sait où aller et comment associer les différents éléments. Et si vous ne savez pas, pinterest et insta sont là pour vous donner de l’inspiration ! Voici un aperçu de ce que vous pouvez faire avec des accessoires achetés chez Casa, Blokker, Action ou Ikea.

Notre conseil : faites régulièrement le tour de ces magasins et vous tomberez sur des perles à mettre chez vous !