Tout repeindre et redécorer chez soi avec la réalité augmentée

Couleurs et oeuvres d'art à la carte

La carte Pantone Color Match, de la taille d'une carte de crédit en carton, est proposée sur le site de Pantone. Avant d'utiliser cette carte, les utilisateurs doivent télécharger l'application Pantone Connect sur leur smartphone. Il faut ensuite placer la petite carte Pantone Color Match sur une surface colorée unie de son choix et l'aligner avec la caméra de son smartphone pour trouver la teinte la plus proche du célèbre nuancier.

La firme Etsy s'est elle aussi tournée vers la réalité augmentée pour nous aider à trouver les œuvres d'art les mieux adaptées à nos intérieurs.

La nouvelle application sous iOS permet de passer en revue et de pré-visualiser sur ses murs plus de cinq millions de peintures, photographies et impressions émanant des catégories "Art and Collectibles" de la firme.

De plus, l'application permet aux amateurs de déco d'intérieur de tester différentes tailles de tableaux en zoomant et dézoomant à l'envi les œuvres proposées. On notera que l'application n'est pas encore proposée sous Android mais Etsy précise vouloir la déployer dès que possible.